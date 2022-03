Triad Collegiate Players Spring 2022

MEN

SENIORS (fifth year or grad student)

Stuart Fuller, Winston-Salem High Point

Nick Lyerly, Salisbury UNCG

SENIORS

Michael Childress, Salisbury Richmond

Isaac Childrey, Reidsville Bob Jones University

Dawson Daniels, High Point Elon

Woodson Smith, Martinsville Sewanee

Jacob Sowers, Bassett, Va. UVA Wise

Bryson Sprinkle, Rockwell Catawba

Charlie Tate, Greensboro Presbyterian

JUNIORS

Carson Castelli, Greensboro Greensboro College

Noah Connor, Reidsville UNCG

Brandon Einstein, Clemmons N.C. State

Quinton Metz, Wilkesboro Western Carolina

Jason Moore, Pilot Mountain Belmont Abbey

Bryce Pickard, Whitsett Pfeiffer

Chase Sells, Jamestown Ferrum

SOPHOMORES

Landon Barnes, Pilot Mountain Guilford

Garrett Clark, Burlington Richmond

Sam Davidson, Asheboro Guilford

Noah Maness, Troy Sandhills CC

Nick Mathews, Mebane N.C. State

Grady Newton, Winston-Salem High Point

Wesley Page, Gibsonville Pfeifer

Hank Robins, Salisbury Lenior Rhyne

FRESHMEN

Caden Baker, Mebane Charlotte

Charlie Barr, Salisbury High Point

Blake Brantley, Winston-Salem Yale

Quinton Coulon, Greensboro Sandhills CC

Quin Foster, Lexington Pfeiffer

William Harrington, Summerfield Barton

Daniel Jones, Greensboro Randolph-Macon

Evan Mendyk, Summerfield Guilford

Luke Nelson, Thomasville Catawba

Brodie Perry, Trinity Belmont Abbey

Andrew Plate, Greensboro Washington & Lee

WOMEN

SENIORS (fifth year or grad student)

Carrie Catherine Ganim, Greensboro UNC Wilmington

SENIORS

Hailey Barajas, Winston-Salem Catawba

Kristen Fox, Thomasville Wingate

Emily Hawkins, Lexington Campbell

Aleigha Hodges, Ridgeway, Va. U of Charleston

Madison Isaacson, Greensboro Western Carolina

Hailey Joy, Reidsville UNCG

Hunter Tharpe, Roaring River Ferrum

JUNIORS

Anna Cheek, Rockwell Pfeiffer

Samantha DeBusk, Lexington UNC Pembroke

Lauren Denhard, Salisbury Belmont Abbey

Mallory Fobes, East Bend UNC Wilmington

Carmen Fraley, Salisbury Montreat

Victoria Ladd, Greensboro Western Carolina

Emelia Pack, Brown Summit Queens

Kayla Smith, Burlington North Carolina

SOPHOMORES

Hailee Cagle, Seagrove Pfeiffer

Victoria Cook, Reidsville UNCG

Chloe Crane, Greensboro Catawba

Olivia John, Summerfeld High Point

Karli Jump, Winston-Salem Catawba

Merrick Semans, Winston-Salem Sewanee

FRESHMEN

Macie Burcham, Greensboro East Carolina

Gabriela Cruz, High Point UNCG

Lauren Hackler, Thomasville Catawba

Riley Hamilton, Reidsville East Carolina

Monica Solis, Clemmons Gettysburg

Kyleigh Whittemore, Graham Belmont Abbey

This listing was created from college web sites and other sources. Please report any omissions to Steve Williams at 336-280-3722 or triadgolf@mac.com.